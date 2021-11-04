В КНР выразили протест Евросоюзу из-за визита на Тайвань
- Pixabay
«Мы выражаем резкое недовольство и решительный протест в связи с данным визитом и уже сделали ЕС по этому поводу серьёзное представление», — приводит его слова ТАСС.
Президент Тайваня Цай Инвэнь ранее отметила, что рассчитывает на поддержку со стороны Соединённых Штатов в случае конфликта с Китаем.
Позднее председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов генерал Марк Милли подтвердил, что США располагают военным потенциалом для защиты Тайваня от КНР.