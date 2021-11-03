Американский генерал заявил, что США смогут защитить Тайвань от Китая

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Председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов генерал Марк Милли заявил, что США располагают военным потенциалом, чтобы защитить Тайвань от КНР.
Американский генерал заявил, что США смогут защитить Тайвань от Китая
  • Reuters

«У нас, конечно, есть потенциал делать очень многое по всему миру, включая и это, если потребуется», — приводит РИА Новости слова Милли.

Он отметил, что это политическое решение президента.

«Это политическое решение президента, будем мы это делать или нет, будем мы это делать или нет, исходя из закона об отношениях с Тайванем, но мы, конечно, имеем такой потенциал, тут вопросов нет», — отметил Милли.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что слова президента США Джо Байдена о готовности встать на защиту Тайваня в случае «агрессии» Китая не означают каких-либо сдвигов в американской политике в отношении острова. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен позднее заявил о приверженности Вашингтона обязательствам по обеспечению оборонных возможностей Тайваня. При этом глава Госдепа не дал прямого ответа на вопрос, окажут ли Соединённые Штаты поддержку острову в случае, если он подвергнется агрессии.

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