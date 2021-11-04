Число случаев коронавируса в мире превысило 248 млн

Число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 248 097 354. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что с начала пандемии в мире после инфицирования COVID-19 умерли 5 021 452 человека.

Максимальное число заболевших зафиксировано в США, там зарегистрировано 46 252 513 случаев коронавируса.

На втором месте расположилась Индия, где количество выявленных случаев COVID-19 достигло 34 321 025.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров скоординировать усилия и обеспечить вакцинацию от COVID-19 70% населения планеты к середине 2022 года.