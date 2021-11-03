Антонов: США не поддержали предложение обнулить дипломатические ограничения

Ни Белый дом, ни Госдеп США не поддержали предложение России по обнулению всех существующих дипломатических ограничений, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Наше предложение обнулить все существующие ограничения не было поддержано ни в Госдепартаменте, ни в Белом доме. Я поднимал этот вопрос лично в ходе своих контактов», — сказал он в эфире «России 24».

Американцы «уходят от серьёзного разговора» на этот счёт, добавил дипломат.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предложил США направить в Москву дипломатических сотрудников, чтобы «хотя бы консульские услуги предоставлялись в более-менее нормальном объёме».

В Москве отмечали, что ничто не мешает Соединённым Штатам в полной мере заполнить свою квоту в 455 человек дипломатического персонала в России.