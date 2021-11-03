В Миннеаполисе на референдуме отвергли упразднение полиции
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительные результаты.
Отмечается, что согласно данным с 96 из 136 участков против реформы проголосовали 58,41% избирателей.
21 апреля президент США Джо Байден считает решение суда по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда важным шагом вперёд.
Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая 2020 года вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом.
После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.