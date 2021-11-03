В Миннеаполисе на референдуме отвергли упразднение полиции

Жители Миннеаполиса в ходе референдума высказались против упразднения городского управления полиции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительные результаты.

Отмечается, что согласно данным с 96 из 136 участков против реформы проголосовали 58,41% избирателей.

21 апреля президент США Джо Байден считает решение суда по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда важным шагом вперёд.

Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая 2020 года вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.