Байден назвал вердикт по делу Флойда важным шагом на пути к справедливости в Америке

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден считает решение суда по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда важным шагом вперёд, сообщает РИА Новости.
Байден назвал вердикт по делу Флойда важным шагом на пути к справедливости в Америке
  • Reuters

Байден во время своего публичного выступления заявил, что «никто не должен быть превыше закона, и сегодняшний вердикт посылает этот сигнал».

Кроме того, он призвал к полицейской реформе, которая не допустит подобных злоупотреблений в дальнейшем.

Ранее суд признал экс-полицейского Дерека Шовина виновным по всем пунктам обвинения в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом. 

После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить