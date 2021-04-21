Байден назвал вердикт по делу Флойда важным шагом на пути к справедливости в Америке

Президент США Джо Байден считает решение суда по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда важным шагом вперёд, сообщает РИА Новости.

Байден во время своего публичного выступления заявил, что «никто не должен быть превыше закона, и сегодняшний вердикт посылает этот сигнал».

Кроме того, он призвал к полицейской реформе, которая не допустит подобных злоупотреблений в дальнейшем.

Ранее суд признал экс-полицейского Дерека Шовина виновным по всем пунктам обвинения в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.