Байден назвал вердикт по делу Флойда важным шагом на пути к справедливости в Америке
- Reuters
Байден во время своего публичного выступления заявил, что «никто не должен быть превыше закона, и сегодняшний вердикт посылает этот сигнал».
Кроме того, он призвал к полицейской реформе, которая не допустит подобных злоупотреблений в дальнейшем.
Ранее суд признал экс-полицейского Дерека Шовина виновным по всем пунктам обвинения в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Афроамериканец Джордж Флойд скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом.
После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.