ЕС вложит €1 млрд в технологии для борьбы с глобальным потеплением
- AP
На мероприятии она представила инициативу ЕС и США по инвестициям в зелёные технологии.
«Я рада сообщить, что ЕС инвестирует в эту инициативу €1 млрд», — цитирует фон дер Ляйен ТАСС.
Как сообщалось ранее, более ста мировых лидеров обязались сотрудничать, чтобы повернуть процесс исчезновения лесов вспять к 2030 году.
Также премьер Японии Фумио Кисида сообщил, что страна намерена выделить до $10 млрд на поддержку усилий по декарбонизации Азии.