ЕС вложит €1 млрд в технологии для борьбы с глобальным потеплением

Евросоюз вложит €1 млрд в разработку инновационных технологий для борьбы с глобальным потеплением. Об этом заявила на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На мероприятии она представила инициативу ЕС и США по инвестициям в зелёные технологии.

«Я рада сообщить, что ЕС инвестирует в эту инициативу €1 млрд», — цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

Как сообщалось ранее, более ста мировых лидеров обязались сотрудничать, чтобы повернуть процесс исчезновения лесов вспять к 2030 году.

Также премьер Японии Фумио Кисида сообщил, что страна намерена выделить до $10 млрд на поддержку усилий по декарбонизации Азии.