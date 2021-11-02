Япония намерена потратить до $10 млрд на декарбонизацию
- AP
«Япония намерена предоставить дополнительно до $10 млрд в течение последующих пяти лет для поддержания усилий по декарбонизации Азии», — цитирует Кисиду РИА Новости.
Он подчеркнул, что Япония также удвоит финансовую помощь для содействия предотвращению изменения климата и природных катастроф.
«Для адаптации мер по недопущению изменения климата Япония намерена удвоить примерно до $14,8 млрд финансовую помощь третьим странам для реализации мер в таких областях, как предотвращение природных катастроф», — заявил Кисида.
Ранее более ста мировых лидеров подписали декларацию о сотрудничестве на саммите в Глазго.