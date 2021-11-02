Япония намерена потратить до $10 млрд на декарбонизацию

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что страна намерена выделить до $10 млрд на поддержку усилий по декарбонизации Азии. Такое заявление он сделал в ходе выступления на конференции по климату COP26 в Глазго.

AP

«Япония намерена предоставить дополнительно до $10 млрд в течение последующих пяти лет для поддержания усилий по декарбонизации Азии», — цитирует Кисиду РИА Новости. Он подчеркнул, что Япония также удвоит финансовую помощь для содействия предотвращению изменения климата и природных катастроф. «Для адаптации мер по недопущению изменения климата Япония намерена удвоить примерно до $14,8 млрд финансовую помощь третьим странам для реализации мер в таких областях, как предотвращение природных катастроф», — заявил Кисида. Ранее более ста мировых лидеров подписали декларацию о сотрудничестве на саммите в Глазго.