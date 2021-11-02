Глава ЦРУ встретится в Москве с представителями российского правительства
- Reuters
«Директор ЦРУ Уильямс Бёрнс по поручению президента во главе делегации высокопоставленных чиновников США встретится в Москве 2—3 ноября с представителями российского правительства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений», — приводит заявление дипмиссии РИА Новости.
2 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с Уильямом Бёрнсом. Стороны обсудили российско-американские отношения.
Как заявили в американском посольстве, Бёрнс прибыл в Москву по поручению президента США Джо Байдена.