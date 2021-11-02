Глава ЦРУ встретится в Москве с представителями российского правительства

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бёрнс пробудет в Москве 2 и 3 ноября и встретится с представителями российского правительства. Об этом сообщили в посольстве Соединённых Штатов.

Reuters

«Директор ЦРУ Уильямс Бёрнс по поручению президента во главе делегации высокопоставленных чиновников США встретится в Москве 2—3 ноября с представителями российского правительства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений», — приводит заявление дипмиссии РИА Новости. 2 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с Уильямом Бёрнсом. Стороны обсудили российско-американские отношения. Как заявили в американском посольстве, Бёрнс прибыл в Москву по поручению президента США Джо Байдена.