Директор ЦРУ Бёрнс посетил Москву по поручению Байдена

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Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бёрнс, который во вторник встретился с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым, посетил Москву по поручению американского президента Джо Байдена.
Директор ЦРУ Бёрнс посетил Москву по поручению Байдена
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

2 ноября Николай Патрушев встретился в Москве с Уильямом Бёрнсом.

В Совбезе отметили, что стороны обсудили российско-американские отношения.

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