Директор ЦРУ Бёрнс посетил Москву по поручению Байдена

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бёрнс, который во вторник встретился с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым, посетил Москву по поручению американского президента Джо Байдена.

AP

Об этом сообщает РИА Новости. 2 ноября Николай Патрушев встретился в Москве с Уильямом Бёрнсом. В Совбезе отметили, что стороны обсудили российско-американские отношения.