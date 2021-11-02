Директор ЦРУ Бёрнс посетил Москву по поручению Байдена
Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бёрнс, который во вторник встретился с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым, посетил Москву по поручению американского президента Джо Байдена.
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
2 ноября Николай Патрушев встретился в Москве с Уильямом Бёрнсом.
В Совбезе отметили, что стороны обсудили российско-американские отношения.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»