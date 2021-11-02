Самолёт Будапешт — Москва вернулся в аэропорт вылета после посадки в Киеве

Самолет авиакомпании Wizz Air рейса Будапешт — Москва, совершивший незапланированную посадку в Киеве, вернулся в столицу Венгрии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на справочную авиакомпании.

«Рейс вернулся из Киева в Будапешт. Следующий рейс из Будапешта в Москву запланирован на завтра. Пассажиры, которые сегодня направлялись во Внуково, смогут улететь в Москву завтра», — отметили в Wizz Air.

Ранее стало известно, что борт венгерской авиакомпании Wizz Air, следовавший из Будапешта в Москву, совершил посадку в украинской столице.

2 ноября в аэропортах Москвы из-за тумана было задержано или отменено 205 рейсов.