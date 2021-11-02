Самолёт Будапешт — Москва совершил посадку в Киеве

Самолёт венгерской авиакомпании Wizz Air, следовавший по маршруту Будапешт — Москва, совершил посадку в Киеве.

«Рейс был перенаправлен из Москвы в Киев. Самолёт приземлился в Киеве. Пока что информации нет, когда он будет отправляться в Москву», — приводит РИА Новости сообщение справочной авиакомпании.

Иных подробностей там не привели.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы из-за тумана было задержано или отменено 205 рейсов. В Росавиации сообщили, что более 30 самолётов ушли на запасные аэродромы.

Транспортная прокуратура организовала проверки в связи с отменой и задержками авиарейсов в столичных аэропортах.