Самолёт Будапешт — Москва совершил посадку в Киеве
- Reuters
«Рейс был перенаправлен из Москвы в Киев. Самолёт приземлился в Киеве. Пока что информации нет, когда он будет отправляться в Москву», — приводит РИА Новости сообщение справочной авиакомпании.
Иных подробностей там не привели.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы из-за тумана было задержано или отменено 205 рейсов. В Росавиации сообщили, что более 30 самолётов ушли на запасные аэродромы.
Транспортная прокуратура организовала проверки в связи с отменой и задержками авиарейсов в столичных аэропортах.