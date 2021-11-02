Посол России заявил о «небольших, но позитивных» сдвигах в отношениях с США

За прошедший год в отношениях России и Соединённых Штатов наметились небольшие, но позитивные сдвиги. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на открытии 10-го ежегодного заседания форума «Диалог Форт-Росс».

«За прошедший год в российско-американских отношениях наметились хоть и небольшие, но всё же позитивные сдвиги. Президент США Джозеф Байден согласился на наше предложение продлить на пять лет без каких-либо условий Договор СНВ. В июне состоялся саммит лидеров двух стран в Женеве. Встреча была насыщенной и продуктивной», — сказал дипломат, его слова приводит РИА Новости.

Антонов отметил, что Вашингтону и Москве удалось наладить в том числе устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.

Как ранее заявили в Кремле, Россия и США сходятся в необходимости контактов между странами на высшем уровне.

Во время беседы с журналистами на G20 в Риме министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ему удалось пообщаться с президентом США Джо Байденом, который «передал приветы президенту Российской Федерации Владимиру Путину, подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты».