В Кремле прокомментировали беседу Лаврова с Байденом на полях G20

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Россия и США сходятся в необходимости контактов между странами на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали беседу Лаврова с Байденом на полях G20
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Министр (иностранных дел России Сергей. — RT) Лавров имел возможность на полях разных мероприятий переговорить кратко с президентом (Джо) Байденом. Это важно», — заявил он на брифинге с журналистами. 

Песков отметил, что стороны продолжили обсуждать вопросы, связанные с необходимостью проведения контактов на высшем уровне.

«Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии», — добавил он.

В Кремле подчеркнули, что контакты с американской стороной будут продолжены.

Ранее Лавров рассказал о разговоре с Байденом на полях G20 в Риме.

По его словам, американский президент выразил намерение продолжить контакты с российским лидером.

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