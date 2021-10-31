Лавров рассказал о разговоре с Байденом на полях G20 в Риме

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Глава российского МИД Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал о разговоре с Джо Байденом на полях G20 в Риме.

Ответы министра опубликованы на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Не то чтобы я поужинал с президентом США. Вчера был обед для всех лидеров делегаций на саммите «двадцатки», в ходе которого у нас состоялся непродолжительный, но полезный разговор с президентом Джо Байденом», — пояснил Лавров.

Глава МИД сообщил, что Байден «передал приветы президенту Российской Федерации Владимиру Путину, подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты».

«Мы также кратко обсудили, как можно будет выстроить эти контакты в обозримой перспективе. Уже передал это послание президенту Владимиру Путину. Думаю, это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков», — добавил он.

Ранее Лавров сообщил, что пообщался с президентом США в Риме.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне реальна в том или ином формате до конца 2021 года.

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