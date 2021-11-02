Власти Бахрейна призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан

Власти Бахрейна призвали всех подданных королевства немедленно покинуть Ливан на фоне разногласий стран Персидского залива с Ливаном из-за высказываний ливанского министра информации Георга Кордахи о политике этих стран в Йемене.

Соответствующая информация опубликована на сайте МИД Бахрейна.

«МИД королевства Бахрейн призывает всех подданных, которые в настоящее время находятся в Ливане, немедленно покинуть страну, учитывая ухудшение ситуации, которая требует принять все меры предосторожности», — говорится в сообщении.

29 октября Саудовская Аравия отозвала своего посла из Ливана для консультаций и потребовала от ливанского посла, чтобы он также покинул страну.

30 октября своего посла из Бейрута отозвал МИД Кувейта. По сообщениям Associated Press, также решение о высылке ливанского посла приняли Бахрейн и ОАЭ.

Это произошло после того, как в СМИ появились отрывки из интервью министра информации Ливана Георга Кордахи, в ходе которого он назвал агрессией действия коалиции Саудовской Аравии в Йемене.