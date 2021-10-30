ОАЭ отозвали своего посла в Ливане вслед за Саудовской Аравией и Кувейтом
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«Эмираты заявляют об отзыве своих дипломатов из Ливана в знак солидарности с Саудовской Аравией в свете неприемлемого подхода некоторых ответственных лиц в Ливане в отношении королевства. И приняли решение запретить своим гражданам посещение Ливана», — говорится в сообщении агентства WAM, которое ссылается на МИД ОАЭ.
29 октября Саудовская Аравия отозвала своего посла из Ливана для консультаций и потребовала от ливанского посла, чтобы он покинул страну.
30 октября своего посла из Бейрута отозвал МИД Кувейта. По сообщениям Associated Press, также решение о высылке ливанского посла принял Бахрейн.
Это произошло после того, как в СМИ появились отрывки из интервью министра информации Ливана Георга Кордахи, в ходе которого он назвал агрессией действия коалиции Саудовской Аравии в Йемене.