ОАЭ отозвали своего посла в Ливане вслед за Саудовской Аравией и Кувейтом

Объединённые Арабские Эмираты отзывают своего посла в Ливане для консультаций вслед за аналогичным решением Саудовской Аравии и Кувейта. Также в Абу-Даби заявили о запрете для своих граждан на посещение Ливана.

«Эмираты заявляют об отзыве своих дипломатов из Ливана в знак солидарности с Саудовской Аравией в свете неприемлемого подхода некоторых ответственных лиц в Ливане в отношении королевства. И приняли решение запретить своим гражданам посещение Ливана», — говорится в сообщении агентства WAM, которое ссылается на МИД ОАЭ.

29 октября Саудовская Аравия отозвала своего посла из Ливана для консультаций и потребовала от ливанского посла, чтобы он покинул страну.

30 октября своего посла из Бейрута отозвал МИД Кувейта. По сообщениям Associated Press, также решение о высылке ливанского посла принял Бахрейн.

Это произошло после того, как в СМИ появились отрывки из интервью министра информации Ливана Георга Кордахи, в ходе которого он назвал агрессией действия коалиции Саудовской Аравии в Йемене.