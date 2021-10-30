﻿﻿МИД Кувейта отозвал своего посла из Бейрута и потребовал, чтобы посол Ливана покинул страну в течение 48 часов. Об этом сообщает кувейтское агентство KUNA.

Kuwait recalls Amb. in Beirut, asks Lebanese envoy to leave country in 48 hours https://t.co/Z3qdTEX1zu#KUNA#KUWAITpic.twitter.com/RGZEksvR9U — Kuwait News Agency - English Feed (@kuna_en) October 30, 2021

29 октября Саудовская Аравия отозвала своего посла из Ливана для консультаций и потребовала от ливанского посла, чтобы он покинул страну.

Как пишет РИА Новости, ранее в ливанских СМИ появились отрывки из интервью министра информации Ливана Георга Кордахи телеканалу Al Jazeera. Во время беседы он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене «являются агрессией», а хуситы «вынуждены обороняться».

В то же время он отметил, что эти слова были сказаны в интервью в августе ещё до назначения его министром, отмечает агентство.