МИД Кувейта отозвал своего посла из Бейрута

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﻿﻿МИД Кувейта отозвал своего посла из Бейрута и потребовал, чтобы посол Ливана покинул страну в течение 48 часов. Об этом сообщает кувейтское агентство KUNA.
МИД Кувейта отозвал своего посла из Бейрута
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

29 октября Саудовская Аравия отозвала своего посла из Ливана для консультаций и потребовала от ливанского посла, чтобы он покинул страну.

Как пишет РИА Новости, ранее в ливанских СМИ появились отрывки из интервью министра информации Ливана Георга Кордахи телеканалу Al Jazeera. Во время беседы он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене «являются агрессией», а хуситы «вынуждены обороняться».

В то же время он отметил, что эти слова были сказаны в интервью в августе ещё до назначения его министром, отмечает агентство.

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