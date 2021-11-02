Глава Ростуризма попросила власти Египта проверить курортные отели

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Глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе телефонного разговора с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани попросила проверить курортные отели после инцидента с отравлением российских туристов в Хургаде.
Глава Ростуризма попросила власти Египта проверить курортные отели

    «В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания», — сказала Догузова, слова которой привели в сообщении пресс-службы.

    1 ноября все российские туристы, отравившиеся на отдыхе в отеле в египетском городе Хургада, были выписаны.

    Ранее Генеральная прокуратура Египта начала расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из России, в одном из отелей курортной Хургады.

    В общей сложности были госпитализированы 29 туристов из России, 14 — из Эстонии, четыре — из Чехии.

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