Глава Ростуризма попросила власти Египта проверить курортные отели

Глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе телефонного разговора с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани попросила проверить курортные отели после инцидента с отравлением российских туристов в Хургаде.

«В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания», — сказала Догузова, слова которой привели в сообщении пресс-службы.

1 ноября все российские туристы, отравившиеся на отдыхе в отеле в египетском городе Хургада, были выписаны.

Ранее Генеральная прокуратура Египта начала расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из России, в одном из отелей курортной Хургады.

В общей сложности были госпитализированы 29 туристов из России, 14 — из Эстонии, четыре — из Чехии.