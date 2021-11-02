В ЕС ждут от России расследования случаев торговли COVID-сертификатами

Короткая ссылка
В Евросоюзе ждут от России расследования случаев торговли COVID-сертификатами, в числе которых документы европейского образца.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представительство ЕС в России.

«Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», — говорится в заявлении.

В европейском представительстве напомнили об ответственности за фальсификацию документов в соответствии с законодательством страны.

В пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, ранее заявили, что в России начали покупать поддельные сертификаты о вакцинации не только отечественными, но и зарубежными вакцинами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить