В ЕС ждут от России расследования случаев торговли COVID-сертификатами

В Евросоюзе ждут от России расследования случаев торговли COVID-сертификатами, в числе которых документы европейского образца.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представительство ЕС в России.

«Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», — говорится в заявлении.

В европейском представительстве напомнили об ответственности за фальсификацию документов в соответствии с законодательством страны.

В пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, ранее заявили, что в России начали покупать поддельные сертификаты о вакцинации не только отечественными, но и зарубежными вакцинами.