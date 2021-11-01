Аналитики: россияне стали покупать поддельные сертификаты о вакцинации зарубежными препаратами

В пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, заявили, что в России начали покупать поддельные сертификаты о вакцинации не только отечественными, но и зарубежными вакцинами.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров отметил, что приобрести предлагают не только сертификаты российских вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» (с переводом на английский язык), но и сертификаты зарубежных вакцин (Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, Moderna).

По данным специалистов, в целом количество предложений купить поддельный документ выросло в 20 раз с лета текущего года.

К настоящему времени эксперты выявили 3158 новых площадок по продаже подделок. Большинство новых предложений опубликованы в чатах Telegram, число участников которых составляет от 500 человек до 12 тыс. человек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Новосибирской области возбудили 17 уголовных дел по факту изготовления и продажи поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции и справок о результатах ПЦР-тестов.