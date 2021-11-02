Нуланд обсудила Россию с представителями Северной Европы

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обсудила с представителями стран Северной Европы Россию и ситуацию вокруг Арктики.

«Сегодня со странами — участницами (программы. — RT) «Расширенное партнёрство в Северной Европе» состоялось широкое обсуждение по России, Афганистану, Белоруссии, КНР, а также Ближнему Востоку, Арктике и Африке. Вместе мы укрепляем сотрудничество с нашими скандинавскими и балтийскими партнёрами», — написала Нуланд на своей странице в Twitter.

В программу «Расширенного партнёрства в Северной Европе» или EPINE входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» ранее заявила, что во время визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву произошла инвентаризация проблемных вопросов в отношениях двух стран.

Замгоссекретаря США назвала конструктивными встречи с коллегами в российском внешнеполитическом ведомстве.

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