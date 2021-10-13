В МИД России сообщили об инвентаризации проблемных вопросов с США
- globallookpress.com
Захарова отметила, что «никто не ожидал, что произойдёт какое-то феерическое событие».
Представитель МИД объяснила, что у Нуланд «нет полномочий решать все вопросы сразу».
«При этом произошла инвентаризация проблемных вопросов, без решения которых движение вперёд в принципе невозможно», — приводит её слова РИА Новости.
Захарова также заявила, что по ряду вопросов есть «некоторые подвижки».
Ранее сообщалось, что Нуланд после завершения переговоров покинула администрацию президента России.