В МИД России сообщили об инвентаризации проблемных вопросов с США

Короткая ссылка
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» заявила, что во время визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву произошла инвентаризация проблемных вопросов в отношениях двух стран.
В МИД России сообщили об инвентаризации проблемных вопросов с США
  • globallookpress.com

Захарова отметила, что «никто не ожидал, что произойдёт какое-то феерическое событие».

Представитель МИД объяснила, что у Нуланд «нет полномочий решать все вопросы сразу».

«При этом произошла инвентаризация проблемных вопросов, без решения которых движение вперёд в принципе невозможно», — приводит её слова РИА Новости.

Захарова также заявила, что по ряду вопросов есть «некоторые подвижки». 

Ранее сообщалось, что Нуланд после завершения переговоров покинула администрацию президента России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить