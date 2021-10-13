В МИД России сообщили об инвентаризации проблемных вопросов с США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» заявила, что во время визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву произошла инвентаризация проблемных вопросов в отношениях двух стран.

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Захарова отметила, что «никто не ожидал, что произойдёт какое-то феерическое событие». Представитель МИД объяснила, что у Нуланд «нет полномочий решать все вопросы сразу». «При этом произошла инвентаризация проблемных вопросов, без решения которых движение вперёд в принципе невозможно», — приводит её слова РИА Новости. Захарова также заявила, что по ряду вопросов есть «некоторые подвижки». Ранее сообщалось, что Нуланд после завершения переговоров покинула администрацию президента России.