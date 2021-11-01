Представитель ВОЗ в России рассказала, когда закончится пандемия

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.
Представитель ВОЗ в России рассказала, когда закончится пандемия
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

Она отметила, что во многих европейских странах фиксируется повышение заболеваемости коронавирусом и смертности от COVID-19.

По словам Вуйнович, «есть много ещё уязвимых» для коронавируса людей, среди них те, кто не переболел и не вакцинировался.

Представитель ВОЗ объяснила, что пандемия окончится, «когда будет достигнут достаточный уровень иммунитета в обществе, который не позволит вирусу пройти».

«Это значит, что надо иметь достаточно вакцинированных, людей с иммунитетом в короткий период времени», — заявила она.

Также Вуйнович заявила, что эффективность нерабочих дней «зависит, конечно, от населения» и от того, «как серьёзно принимается ситуация».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эффект от принятых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 не наступит немедленно.

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