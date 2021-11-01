Спецпредставитель Байдена высказался о ситуации в космосе

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт, выступая в понедельник на Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН, высказался о ситуации в космосе.

«США выступают за то, чтобы космос оставался сферой, свободной от конфликтов. США неоднократно отмечали, что Россия и Китай агрессивно разрабатывают и размещают технологии, они намерены расширить будущие конфликты на космическое пространство», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что замглавы российской делегации в Первом комитете ГА ООН, зампостпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов на заседании Первого комитета ГА ООН заявил, что «ряд государств уже реализуют курс на размещение оружия в космосе».

Также директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявлял, что превращение космоса в арену конфликтов становится реальной угрозой.