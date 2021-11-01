Зампостпреда России при отделении ООН: ряд государств реализует курс на размещение оружия в космосе

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Замглавы российской делегации в Первом комитете ГА ООН, зампостпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов на заседании Первого комитета ГА ООН заявил, что «ряд государств уже реализует курс на размещение оружия в космосе».
Зампостпреда России при отделении ООН: ряд государств реализует курс на размещение оружия в космосе
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Он отметил, что «в последнее время возрастает угроза превращения космического пространства в арену вооружённого противостояния, чреватого перерасти в конфликты с катастрофическими последствиями для всего человечества».

«Ряд государств уже реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивает потенциал силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на земле, также планирует ведение боевых действий в космическом пространстве», — цитирует РИА Новости Белоусова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны заявил, что у альянса нет планов по размещению оружия в космосе.

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