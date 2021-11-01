СК Татарстана завёл дело по факту отравления российских туристов в отеле Египта

Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану по факту отравления нескольких десятков российских туристов, в том числе нескольких жителей города Зеленодольска, в одном из отелей в египетской Хургаде возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Об этом сообщается на сайте регионального СК.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются родственники пострадавших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в российском посольстве в Каире сообщили, что все российские туристы, отравившиеся на отдыхе в отеле в египетском городе Хургада, выписаны.

Также сообщалось, что Генеральная прокуратура Египта начала расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из России, в одном из отелей курортной Хургады.