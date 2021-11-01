СК Татарстана завёл дело по факту отравления российских туристов в отеле Египта

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Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану по факту отравления нескольких десятков российских туристов, в том числе нескольких жителей города Зеленодольска, в одном из отелей в египетской Хургаде возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
СК Татарстана завёл дело по факту отравления российских туристов в отеле Египта
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте регионального СК.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются родственники пострадавших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в российском посольстве в Каире сообщили, что все российские туристы, отравившиеся на отдыхе в отеле в египетском городе Хургада, выписаны. 

Также сообщалось, что Генеральная прокуратура Египта начала расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из России, в одном из отелей курортной Хургады.

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