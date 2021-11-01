СК Татарстана завёл дело по факту отравления российских туристов в отеле Египта
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте регионального СК.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются родственники пострадавших», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в российском посольстве в Каире сообщили, что все российские туристы, отравившиеся на отдыхе в отеле в египетском городе Хургада, выписаны.
Также сообщалось, что Генеральная прокуратура Египта начала расследование инцидента с отравлением 47 туристов, в том числе из России, в одном из отелей курортной Хургады.