Посол США в России заявил о поддержке Вашингтоном и союзниками Украины

Американский посол в России Джон Салливан заявил, что США обсудили ситуацию на Украине с партнёрами на G20, выразили ей поддержку.

«У нас была возможность на этих выходных провести консультации с ключевыми союзниками и партнёрами по вопросу Украины и подтвердить, что мы защищаем и поддерживаем... Украину», — цитирует Салливана РИА Новости.

Ранее в Пентагоне заявили, что следят за обстановкой на российско-украинской границе.

31 октября в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики заявили о появлении тяжёлого вооружения ВСУ на железнодорожной станции подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе.