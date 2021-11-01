Песков прокомментировал заявление Байдена об «отсутствии» лидеров России и Китая на G20

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера США Джо Байдена о том, что Россия и Китай «де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата».

«В данном случае хотелось бы напомнить, я, конечно, не могу говорить о том, что касается Китая или Саудовской Аравии, но Россия весьма активно принимала участие в работе «двадцатки», — сказал Песков, комментируя заявление Байдена.

Пресс-секретарь призвал не забывать «об очень содержательных выступлениях президента Путина, хотя и посредством видеоконференции».

Он добавил, что Россия чётко обозначила свои перспективы, а по ряду параметров опережает многие страны, в том числе государства Западной Европы, по переходу на менее карбоноёмкие способы генерации и производства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране хорошими темпами развивается низкоуглеродная энергетика, сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников превышает 40%, а с учётом природного газа составляет 86%.

Также премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия приступит к реализации климатических проектов в 2022 году. По его словам, основной задачей является увеличение объёмов поглощения парниковых газов.