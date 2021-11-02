В сенате США назвали президентство Байдена «катастрофой для страны»

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Ксения Калинкина
Американский сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что действия Джо Байдена на посту главы государства стали «настоящей катастрофой» для Соединённых Штатов. Подробнее с высказыванием политика ознакомился RT.
В сенате США назвали президентство Байдена «катастрофой для страны»
  • AP

Так, ссылаясь на документы Министерства торговли США, Скотт напомнил, что в третьем квартале американский ВВП упал до 2% в годовом исчислении «на фоне растущих при Байдене инфляционного кризиса и кризиса в цепочке поставок».

«Президентство Джо Байдена стало для нашей страны настоящей катастрофой. Всего за девять месяцев на посту, проводя радикально-социалистический курс вместо политики, действительно отвечающей интересам американских семей, он довёл Америку до опасно низких показателей», — добавил сенатор.

Как отметил политик, неверные решения президента по ряду направлений также привели к росту цен «почти на всё».

«При Джо Байдене американцы уже не могут сводить концы с концами. Пора президенту очнуться и прислушаться, пока США не подошли к полному экономическому краху», — заключил Скотт.

Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл выразил неудовлетворение политикой администрации Джо Байдена в отношении России, Китая и других стран. 

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