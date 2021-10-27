В конгрессе заявили, что при Байдене у России и Ирана «больше нет причин опасаться США»

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Ксения Калинкина
Член палаты представителей США от Республиканской партии Боб Гуд в ходе выступления в конгрессе раскритиковал политику администрации американского президента Джо Байдена. В частности, Гуд выразил недовольство внешнеполитической линией лидера. По мнению конгрессмена, у России, Ирана и КНДР «больше нет причин опасаться США». RT ознакомился со стенограммой речи политика.
В конгрессе заявили, что при Байдене у России и Ирана «больше нет причин опасаться США»
  • Reuters

По словам Гуда, в настоящее время Соединённые Штаты сталкиваются со множеством внутренних кризисов.

«Хотя многие из нас понимали, что действующий президент является ярым левым радикалом, большинство из нас, вероятно, недооценивали, насколько быстро и действенно он способен испортить практически любую ситуацию, любой вопрос в нашей стране», — заявил конгрессмен.

Как отметил Гуд, в данный момент сложно определить, какая из проблем является наиболее острой для государства — сокращение числа рабочих мест, «беспрецедентные и безответственные» траты бюджетных средств, рост преступности или инфляция.

Кроме того, конгрессмен выразил обеспокоенность ситуацией в сфере энергетики, которая «заставляет США вновь зависеть от снабжения со стороны враждебных иностранных государств», а также в области внешней политики.

«Китай бряцает оружием, испытывая ракеты. В Афганистане фиаско. У Северной Кореи, Ирана и России определённо нет причин опасаться нас при действующем президенте», — уточнил он.

Как объяснил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT, такая реакция со стороны республиканских политиков довольно традиционна для США: партия, которая находится в оппозиции, всегда критикует президента от партии-конкурента. Но несмотря на заявления со стороны американских политиков, связанные с отсутствием у России причин «опасаться» США, Москве не стоит относиться к ним как к должному.

«Мы видим, что политика администрации Байдена не является дружелюбной по отношению к России. Понятно, что давление со стороны республиканцев для того, чтобы сделать эту политику ещё более жёсткой, будет лишь усиливаться. Поэтому, безусловно, нужно иметь в виду нынешние настроения в Вашингтоне и с осторожностью относиться ко всему, что исходит от администрации Байдена в текущий момент», — констатировал специалист.

Вместе с тем он напомнил, что к настоящему времени позиции Байдена пошатнулись — «медовый месяц» закончился, а рейтинги довольно существенно просели.

«Но в любом случае Байден остаётся президентом, у него есть немалые возможности, в том числе в отношениях с Россией, для каких-то радикальных, существенных мер», — заключил Дудаков в разговоре с RT.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты располагают самыми мощными вооружёнными силами в мире. По его словам, в России и Китае об этом знают.

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