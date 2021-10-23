Нелегальная миграция в США достигла рекордных показателей
- Reuters
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую пограничную службу.
Отмечается, что за завершившийся 1 октября отчётный период было задержано 1 734 686 человек, пытавшихся проникнуть в США со стороны Мексики.
Также сообщается, что своего пикового значения нелегальная миграция достигла в июле — 213 593 человека, после чего произошёл небольшой спад.
Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение почти $1 млрд из федерального бюджета страны на переселение афганских беженцев.