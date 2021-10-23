Нелегальная миграция в США достигла рекордных показателей

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За 2021 финансовый год власти США задержали 1,7 млн нелегальных мигрантов на границах страны, что является рекордом за всё время наблюдений.
Нелегальная миграция в США достигла рекордных показателей
  • Reuters
  • © Jose Luis Gonzalez

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую пограничную службу.

Отмечается, что за завершившийся 1 октября отчётный период было задержано 1 734 686 человек, пытавшихся проникнуть в США со стороны Мексики.

Также сообщается, что своего пикового значения нелегальная миграция достигла в июле — 213 593 человека, после чего произошёл небольшой спад.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение почти $1 млрд из федерального бюджета страны на переселение афганских беженцев.

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