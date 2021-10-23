Нелегальная миграция в США достигла рекордных показателей

За 2021 финансовый год власти США задержали 1,7 млн нелегальных мигрантов на границах страны, что является рекордом за всё время наблюдений.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую пограничную службу.

Отмечается, что за завершившийся 1 октября отчётный период было задержано 1 734 686 человек, пытавшихся проникнуть в США со стороны Мексики.

Также сообщается, что своего пикового значения нелегальная миграция достигла в июле — 213 593 человека, после чего произошёл небольшой спад.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение почти $1 млрд из федерального бюджета страны на переселение афганских беженцев.