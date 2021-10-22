Байден одобрил выделение почти $1 млрд на переселение афганских беженцев

Президент США Джо Байден одобрил выделение почти $1 млрд из федерального бюджета страны на переселение афганских беженцев.

«Я постановляю, что для национальных интересов страны важно предоставить помощь в размере, не превышающем $976,1 млн, для удовлетворения неотложных нужд в рамках поддержки операции «Добро пожаловать, союзники» и других связанных с ней усилий Госдепартамента, включая дополнительное переселение лиц, подвергшихся риску в свете сложившихся обстоятельств в Афганистане», — говорится в меморандуме, направленном президентом госсекретарю США Энтони Блинкену.

Отмечается, что данная помощь может быть предоставлена в том числе путём спонсирования международных структур и негосударственных организаций.

11 сентября зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об угрозе миграционного кризиса в стране из-за ситуации в Афганистане.