Медведев заявил об угрозе миграционного кризиса в России из-за ситуации в Афганистане

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об угрозе миграционного кризиса в стране из-за ситуации в Афганистане.
Медведев заявил об угрозе миграционного кризиса в России из-за ситуации в Афганистане
  • © РИА Новости

Об этом он сообщил в своей статье для «Газеты.Ru».

«Десяткам тысяч людей пришлось покинуть родину в поисках мирной жизни. До сих пор афганские граждане составляют одну из крупнейших групп беженцев, которые ищут спасение в Европе. Новый виток миграционного кризиса также угрожает России и странам Центральной Азии», — написал он.

Ранее Совет ЕС заявил, что Евросоюз не допустит возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу.

В августе еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Европейский союз созовёт в сентябре международную конференцию для решения вопроса расселения беженцев из Афганистана по иностранным государствам.

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