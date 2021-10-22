Байден заявил, что Россия и Китай знают о мощи армии США

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Президент США Джо Байден в эфире CNN заявил, что страна располагает самыми мощными вооруженными силами в мире, по его словам, Россия и Китай это знают.

«Китай, Россия и весь остальной мир знают: у нас самые мощные вооруженные силы в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они (другие страны) смогут превзойти нас. О чем стоит беспокоиться, так это о том, что они могут предпринять действия, которые побудят их совершить серьезные ошибки», — приводит РИА Новости слова Байдена.

Также Байден заявил, что не стремится к холодной войне с Китаем, но, по его словам, Вашингтон не отступит от своих позиций.

Ранее США прокомментировали сообщения об испытаниях КНР гиперзвуковой ракеты.

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