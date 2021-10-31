Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал саммит G20 в Риме.

«Главный вывод, который можно сделать из этого саммита и работы не только лидеров, но и экспертов, которые согласовали развёрнутую многостраничную декларацию, — в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными», — цитирует РИА Новости Лаврова.

Ранее российский лидер Владимир Путин в рамках пленарного заседания по глобальной экономике и здравоохранению саммита G20 призвал ускорить процесс признания странами национальных вакцин от коронавируса и сертификатов о вакцинации.

Также сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом отметил важность включения разработанных в России вакцин от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации.