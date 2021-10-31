Лидеры G20 намерены предпринять шаги для роста поставок вакцин в развивающиеся страны

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Лидеры G20 намерены предпринять шаги для роста поставок вакцин от COVID-19 и медсредств в развивающиеся страны.
Лидеры G20 намерены предпринять шаги для роста поставок вакцин в развивающиеся страны
  • РИА Новости

«Мы предпримем шаги, чтобы увеличить поставки вакцин, основных медицинских средств и ресурсов в развивающиеся страны и устранить соответствующие ограничения в области поставок и финансирования», — приводит РИА Новости текст коммюнике по итогам саммита стран G20.

Ранее российский лидер Владимир Путин в рамках пленарного заседания по глобальной экономике и здравоохранению саммита G20 призвал ускорить процесс признания странами национальных вакцин от коронавируса и сертификатов о вакцинации.

Также сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом отметил важность включения разработанных в России вакцин от COVID-19 в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации.

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