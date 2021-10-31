В Риме началась встреча Байдена и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с американским коллегой Джо Байденом на саммите G20 в Риме.

По информации турецкого телеканала NTV, стороны обсудят покупку Турцией самолётов F-16 и отношения Анкары и Вашингтона в сфере обороны.

Ранее Эрдоган рассказал, что Соединённые Штаты предложили Анкаре приобрести истребители F-16 после её исключения из программы по производству истребителей F-35.

Турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил о начале процедуры закупки истребителей.

В 2019 году Турция была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Турецкие компании участвовали в ней с 2002 года и поставляли комплектующие.