В Риме началась встреча Байдена и Эрдогана
- Reuters
По информации турецкого телеканала NTV, стороны обсудят покупку Турцией самолётов F-16 и отношения Анкары и Вашингтона в сфере обороны.
Ранее Эрдоган рассказал, что Соединённые Штаты предложили Анкаре приобрести истребители F-16 после её исключения из программы по производству истребителей F-35.
Турецкий министр обороны Хулуси Акар сообщил о начале процедуры закупки истребителей.
В 2019 году Турция была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Турецкие компании участвовали в ней с 2002 года и поставляли комплектующие.