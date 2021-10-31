Bloomberg: США и Япония встревожились заявлением Путина о ценах на нефть
«Администрация Байдена всё больше обеспокоена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума», — приводит РИА Новости текст материала.
Отмечается, что на протяжении нескольких недель она призывает ОПЕК+ добывать больше нефти.
Также к этим призывам присоединилась Япония. В Китае разделяют похожую точку зрения.
«Официальные лица США, Японии и Индии разговаривали между собой в частном порядке, а также обращались к... странам — экспортёрам нефти», — сказано в публикации.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что спрос на нефть восстановится к концу следующего года.
Аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова прокомментировала ситуацию на нефтяном рынке.