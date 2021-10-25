Аналитик Мельникова прокомментировала ситуацию на нефтяном рынке

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Аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова прокомментировала ситуацию на нефтяном рынке.
Аналитик Мельникова прокомментировала ситуацию на нефтяном рынке
  • Reuters

«Через две недели назначена встреча членов ОПЕК+, в ходе которой страны-экспортёры в очередной раз обсудят необходимость и темпы увеличения квот на добычу. Сохраняется политическое давление на альянс: главы правительств США и Японии выступают за пересмотр ограничений, ведь рост цен на сырьевом рынке только усугубляет инфляцию», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Что касается взаимосвязи цен на нефть и газ, то рост доступных объёмов нефти не сможет заметно опустить цены на газ, поскольку немногие потребители газа способны перевести мощности на другой энергоноситель, отметила Мельникова.

Она также напомнила, что примерно в то же время, когда встретятся члены ОПЕК+, будет проходить конференция ООН по изменению климата, где обсудят зелёную повестку.

«Перспективы продолжения удорожания цен на нефть позитивны для представителей сектора», — добавила эксперт.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах энергетического рынка.

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