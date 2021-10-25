Новак спрогнозировал восстановление спроса на нефть к концу 2022 года

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Вице-премьер России Александр Новак заявил, что спрос на нефть восстановится к концу следующего года. Он также анонсировал министерскую встречу стран ОПЕК+ 4 ноября.
Новак спрогнозировал восстановление спроса на нефть к концу 2022 года
  • Reuters

«В течение 2022 года, по моей оценке. К концу года», — приводит ТАСС ответ Новака на вопрос о восстановлении спроса на нефть.

При этом уровень цен на энергоносители предсказать сложно, добавил Новак.

«Это будет зависеть от спроса, с ним есть некоторая неопределённость, он может снизиться немного. К тому же мы видим, что возникают новые волны распространения коронавируса», — пояснил он.

Новак также заявил, что повесткой встречи министров стран ОПЕК+ 4 ноября которой станет план восстановления добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.

Ранее Александр Новак сообщил, что добыча нефти и конденсата в России в 2021 году может превысить 522 млн тонн.

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