Регулятор США разрешил применение вакцины Pfizer для детей 5—11 лет

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Американский регулятор FDA разрешил применение вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 производства Pfizer для детей 5—11 лет.
Регулятор США разрешил применение вакцины Pfizer для детей 5—11 лет
  • AP
  • © Abdeljalil Bounhar

Об этом говорится в заявлении ведомства на странице в Twitter.

«Сегодня мы разрешили экстренное использование вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 для профилактики коронавируса среди детей в возрасте от пяти до 11 лет», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что разрешение было выдано после тщательной и прозрачной оценки вакцины. Согласно данным регулятора, иммунная реакция детей этого возраста соответствовала той, которую демонстрировали лица 16—25 лет. Эффективность вакцины составила 90,7% по результатам исследования среди детей 5—11 лет.

Ранее экспертная комиссия медицинского регулятора США FDA дала рекомендацию по вакцинации от коронавируса детей от пяти до 11 лет.

В июле микробиолог, академик РАН Виталий Зверев, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

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