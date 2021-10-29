Разведка США подготовила доклад о происхождении коронавируса

Разведсообщество США подготовило доклад о происхождении коронавируса, в котором говорится, что власти Китая не знали заранее о COVID-19 до того момента, как Уханьский институт вирусологии выделил штамм вируса.

Соответствующий документ распространил офис директора национальной разведки США.

«Разведсообщество считает, что официальные лица Китая, вероятно, не знали заранее о существовании SARS-CoV-2 до тех пор, пока исследователи Уханьского института вирусологии не выделили его после признания наличия вируса среди населения», — говорится в докладе.

В документе также отмечается, что в случае если пандемия коронавируса была запущена из-за лабораторного инцидента, то официальные лица КНР не были осведомлены о нём в первые месяцы.

В августе разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса. Американская разведка утверждает, что вирус не был разработан в качестве биологического оружия.