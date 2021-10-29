Кабулов прокомментировал возможность признания движения «Талибан»

Глава второго департамента МИД России, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов в интервью RT Arabic прокомментировал возможность признания Россией пришедшего к власти в Афганистане радикального движения «Талибан»*.

«По поводу признания нашу позицию исчерпывающе изложил президент, выступая на заседании Валдайского клуба. Об этом говорил и министр иностранных дел», — сказал он.

Кабулов рассказал, что представители России и других стран на встрече с представителями «Талибана»* объяснили условия, которые могут привести к последующему признанию талибов де-юре. Он добавил, что эти условия «не такие уж большие».

Ранее сообщалось, что в заседании московского формата по Афганистану приняли участие представители десяти стран региона и министр иностранных дел России Сергей Лавров. На переговоры в Москву также прибыла делегация талибов.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что решение об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций должно приниматься на уровне ООН.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.