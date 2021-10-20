В Москву на переговоры по Афганистану прибыла делегация талибов

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На переговоры в Москву прибыла делегация талибов*, сообщает РИА Новости.
В Москву на переговоры по Афганистану прибыла делегация талибов
  • AP

Отмечается, что в заседании московского формата по Афганистану также примут участие представители из десяти стран региона и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.

Отвечая на вопрос, планируется ли обсуждать признание талибов в ходе встречи, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что об этом говорить преждевременно.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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