В Москву на переговоры по Афганистану прибыла делегация талибов
- AP
Отмечается, что в заседании московского формата по Афганистану также примут участие представители из десяти стран региона и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По итогам встречи в Москве планируется принять совместное заявление.
Отвечая на вопрос, планируется ли обсуждать признание талибов в ходе встречи, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что об этом говорить преждевременно.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.