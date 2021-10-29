В Кремле анонсировали участие Путина в саммите G20 по видеосвязи

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20, который состоится 30—31 октября в Риме, в формате видеоконференции. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

В рамках мероприятия будет проведён обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации, а также реализации Целей в области устойчивого развития.

Лидеры стран G20 уделят особое внимание вопросам преодоления последствий пандемии COVID-19, а также укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации.

Также будет обсуждена проблематика борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.

По итогам саммита планируется зафиксировать ключевые решения в декларации.

Ранее стало известно, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин примет участие в мероприятиях саммита G20 по видеосвязи.

Президент США Джо Байден прибыл в Рим для участия в саммите G20.