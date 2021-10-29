Байден прибыл в Рим для участия в саммите G20

Президент США Джо Байден прибыл в Рим для участия в очном саммиите G20.

Как сообщает РИА Новости, самолет президента США в пятницу утром приземлился в аэропорту Рима.

Президент и первая леди провели непродолжительную беседу с встретившими их официальными лицам, после чего президентская чета села в кортеж и покинула аэропорт.

В пятницу у Байдена запланирована частная аудиенция у папы Римского Франциска, после чего глава американской администрации проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а затем – с итальянским премьером Марио Драги.

Ранее в Белом доме заявили о планах провести на полях G20 встречу по Ирану.

Россию на G20 очно будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Отмечается, что российский лидер Владимир Путин принял решение участвовать в саммите G20 по видеосвязи в связи с эпидемиологической ситуацией.