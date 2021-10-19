Песков объяснил решение Путина принять участие в саммите G20 по видеосвязи

Президент России Владимир Путин принял решение участвовать в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации, заявил пресс-секретарь российского государственного лидера Дмитрий Песков.

«Конечно, да», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, связано ли решение президента не ехать в Рим лично с эпидемиологической ситуацией.

Ранее лидеры стран G20 обсудили ситуацию в Афганистане на онлайн-саммите.