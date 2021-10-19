Песков объяснил решение Путина принять участие в саммите G20 по видеосвязи

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин принял решение участвовать в саммите G20 по видеосвязи из-за эпидемиологической ситуации, заявил пресс-секретарь российского государственного лидера Дмитрий Песков.
Песков объяснил решение Путина принять участие в саммите G20 по видеосвязи
  • РИА Новости

«Конечно, да», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, связано ли решение президента не ехать в Рим лично с эпидемиологической ситуацией.

Ранее лидеры стран G20 обсудили ситуацию в Афганистане на онлайн-саммите.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить