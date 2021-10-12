Лидеры стран G20 обсудили ситуацию в Афганистане на онлайн-саммите

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Повесткой виртуальной встречи лидеров стран G20 стала ситуация в Афганистане, свободный въезд в страну и поставки гуманитарной помощи. Об этом заявил исполняющий обязанности премьера Нидерландов Марк Рютте.
Лидеры стран G20 обсудили ситуацию в Афганистане на онлайн-саммите
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«Мы обсудили ряд неотложных вопросов, в том числе важность свободного въезда в страну и выезда из неё, беспрепятственную гуманитарную помощь, безопасность и права человека», — написал Рютте в Twitter.

По его словам, виртуальная встреча G20 для обсуждения ситуации в Афганистане была организована по инициативе Италии. 

Президент США Джо Байден также принял участие в онлайн-встрече лидеров стран G20.

«Соединённые Штаты по-прежнему привержены тесному сотрудничеству с международным сообществом и использованию дипломатических, гуманитарных и экономических средств для урегулирования ситуации в Афганистане и поддержки афганского народа», — говорится в заявлении на сайте Белого дома по итогам встречи.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать рабочую группу по Афганистану под эгидой G20.

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