В Белом доме заявили о планах провести на полях G20 встречу по Ирану

США, Германия, Франция и Великобритания намерены провести встречу по иранской ядерной сделке на полях саммита G20. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«В субботу… у него (американского лидера Джо Байдена. — RT) будет возможность встретиться с тремя лидерами — Германии, Франции и Великобритании — по Ирану», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что лидеры намерены обсудить позиции стран по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий и общую обеспокоенность Европы и Америки по ситуации с иранской ядерной программой.

Ранее представитель Евросоюза на переговорах в Вене по иранской ядерной сделке Энрике Мора направился в Тегеран для обсуждения возобновления переговоров.