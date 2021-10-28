В Белом доме заявили о планах провести на полях G20 встречу по Ирану
- Reuters
«В субботу… у него (американского лидера Джо Байдена. — RT) будет возможность встретиться с тремя лидерами — Германии, Франции и Великобритании — по Ирану», — приводит РИА Новости его слова.
Отмечается, что лидеры намерены обсудить позиции стран по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий и общую обеспокоенность Европы и Америки по ситуации с иранской ядерной программой.
Ранее представитель Евросоюза на переговорах в Вене по иранской ядерной сделке Энрике Мора направился в Тегеран для обсуждения возобновления переговоров.