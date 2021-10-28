В Белом доме заявили о планах провести на полях G20 встречу по Ирану

Короткая ссылка
США, Германия, Франция и Великобритания намерены провести встречу по иранской ядерной сделке на полях саммита G20. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
В Белом доме заявили о планах провести на полях G20 встречу по Ирану
  • Reuters

«В субботу… у него (американского лидера Джо Байдена. — RT) будет возможность встретиться с тремя лидерами — Германии, Франции и Великобритании — по Ирану», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что лидеры намерены обсудить позиции стран по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий и общую обеспокоенность Европы и Америки по ситуации с иранской ядерной программой.

Ранее представитель Евросоюза на переговорах в Вене по иранской ядерной сделке Энрике Мора направился в Тегеран для обсуждения возобновления переговоров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить